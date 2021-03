Coronavirus in Lombardia, aumentano i ricoveri ordinari, lieve calo degli ingressi in terapia intensiva. 67 decessi (Di sabato 6 marzo 2021) Il bollettino del 6 marzo Altri 67 decessi per Coronavirus in 24 ore. Si fa più pesante il bilancio in Lombardia, dove il numero di vittime per Covid dall’inizio dell’epidemia sale a quota 28.705. Ieri 5 marzo erano state 61 in un giorno. Calano leggermente i nuovi ingressi in terapia intensiva: sono 50 in 24 ore, contro i 57 di ieri, per un totale di 565 persone ricoverate in rianimazione. aumentano i ricoverati con sintomi 4.934 (ovvero +130 rispetto a ieri) e le persone in isolamento domiciliare (+4.374, in totale sono 75.155). Cresce anche il numero di persone guarite e dimesse: 520.251, +1.065 da ieri. Con 58.505 nuovi tamponi sono stati registrati 5.658 nuovi positivi, in aumento rispetto a ieri quando il numero di positivi era stato 5.210 con 57.154 tamponi. ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Il bollettino del 6 marzo Altri 67perin 24 ore. Si fa più pesante il bilancio in, dove il numero di vittime per Covid dall’inizio dell’epidemia sale a quota 28.705. Ieri 5 marzo erano state 61 in un giorno. Calano leggermente i nuoviin: sono 50 in 24 ore, contro i 57 di ieri, per un totale di 565 persone ricoverate in rianimazione.i ricoverati con sintomi 4.934 (ovvero +130 rispetto a ieri) e le persone in isolamento domiciliare (+4.374, in totale sono 75.155). Cresce anche il numero di persone guarite e dimesse: 520.251, +1.065 da ieri. Con 58.505 nuovi tamponi sono stati registrati 5.658 nuovi positivi, in aumento rispetto a ieri quando il numero di positivi era stato 5.210 con 57.154 tamponi. ...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, l’ultimo caso Lombardia: “In zona gialla una settimana più del dovuto, i dati non erano ancora consoli… - RegLombardia : #LNews A fronte di 57.154 tamponi effettuati, sono 5.210 i nuovi positivi (9,1%). I guariti/dimessi sono 1.415 ????… - MediasetTgcom24 : Mantova, docente non indossa la mascherina in classe: 'L'obbligo è paragonabile alle leggi razziali del Fascismo'… - Corriere : ?????? Il bollettino della Lombardia: 5.658 nuovi casi e 67 decessi. Milano +1450, Brescia +1.210 -… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 307 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 99.578: Sale a 2.576.462 morti nel Mondo… -