Bomba varianti | indice Rt sopra 1 e ricoveri in salita Zone rosse locali

(Di sabato 6 marzo 2021) Francesca Angeli Tutte le Regioni a rischio alto o moderato, solo la Sardegna in bianco. La Campania in rosso, Veneto e Friuli arancioni (come la Lombardia). L'Iss: misure più stringenti, ma niente lockdown Curva in ri; tendenza critica in peggioramento; Rt nazionale superiore ad 1. L'Italia cambia di nuovo colore virando verso l'arancione scuro e il rosso. Ma non quanto ci si potrebbe aspettare visti i dati: solo la Campania passa in rosso. Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione. «Andiamo oltre i 200 casi per 100mila abitanti siamo vicini a quella che viene identificata come soglia di allarme», avverte il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. E il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, insiste sulla necessità di «fermare le» irrigidendo le misure di ...