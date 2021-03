3 motivi per cui la consulenza a McKinsey è tutto fuorché ininfluente (di G. Gambino) (Di domenica 7 marzo 2021) La notizia di oggi in merito alla consulenza che il Governo ha commissionato a una società di consulenza privata, raccontata dal nostro e da molti altri giornali, aveva alimentato per tutto il giorno il dibattito intorno alla vicenda. Chi diceva che fosse una bufala, chi la considerava una paranoia cospirativa. Alla fine, però, in un comunicato ufficiale, dopo una apparente smentita, è arrivata la conferma del Ministero dell’Economia. La società privata McKinsey è consulente del governo per lo studio e il monitoraggio del Recovery Plan. Molte altre società svolgono consulenze per conto di governi e istituzioni ovunque nel mondo, non solo quello italiano, ma in questo caso la situazione è amplificata dal silenzio di Mario Draghi. Il fatto che il Presidente del Consiglio Mario Draghi non parli agli italiani, ed è anzi ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021) La notizia di oggi in merito allache il Governo ha commissionato a una società diprivata, raccontata dal nostro e da molti altri giornali, aveva alimentato peril giorno il dibattito intorno alla vicenda. Chi diceva che fosse una bufala, chi la considerava una paranoia cospirativa. Alla fine, però, in un comunicato ufficiale, dopo una apparente smentita, è arrivata la conferma del Ministero dell’Economia. La società privataè consulente del governo per lo studio e il monitoraggio del Recovery Plan. Molte altre società svolgono consulenze per conto di governi e istituzioni ovunque nel mondo, non solo quello italiano, ma in questo caso la situazione è amplificata dal silenzio di Mario Draghi. Il fatto che il Presidente del Consiglio Mario Draghi non parli agli italiani, ed è anzi ...

