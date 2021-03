Zingaretti all' indomani delle dimissioni | ' Rispetterò la decisione dell' Assemblea'

gualtierieurope : Il Partito Democratico si dimostri all'altezza del gesto coraggioso di Nicola e respinga compatto le dimissioni. Un… - fattoquotidiano : Pd, Orlando: “Zingaretti vittima di attacchi ingiustificati, ci ripensi”. Zanda: “Assemblea respinga all’unanimità… - agorarai : 'Lo spostamento della maggioranza c'è stato già dal governo Conte a Draghi, è chiaro che questo ha spostato l'asse… - giampifiore : @Radio1Rai @nzingaretti @pdnetwork BASTA CHE ALLE PAROLE SEGUANO I FATTI VERI! S'E' DIMESSO ZINGARETTI! Tutti che p… - giampifiore : @mmauripd @Deputatipd @pdnetwork PIU' CHE SOLIDO.. SINCERO!!?? S'E' DIMESSO ZINGARETTI! Tutti che parlano bene di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti all

Volete sapere perchési è dimesso ieri, proprio in concomitanza con la decisione del governo Draghi di rinviare'autunno le prossime comunali? Eccolo qua, e non si tratta certamente del fatto che vorrà ...'indomani della spiazzante notizia delle sue dimissioni da segretario del Pd, Nicolaafferma che rispetterà la scelta dell'Assemblea del Pd. "La questione non è il mio ripensamento" ha ...Poi l'attacco agli altri partiti che compongono la maggioranza: 'Mentre Pd e 5Stelle litigano su leadership e problemi interni, la Lega è interamente concentrata sui problemi degli italiani L'Italia s ...Così Matteo Salvini parlando a Catania delle dimissioni del leader del Pd. (Adnkronos). 'Ho già mandato un messaggino a Zingaretti'. 'Spero che nel Pd non vadano avanti per settimane a decidere chi de ...