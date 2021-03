WandaVision: una seconda stagione? Parla il regista (Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi, 5 marzo 2021, su Disney + giunge al termine quella che per il momento è stata la rivelazione televisiva del 2021: WandaVision. La seconda stagione, secondo quanto detto fino ad ora, non è esattamente nei piani dei Marvel Studios, ma la speranza rimane. A far divampare questo piccolo barlume è proprio il regista dello show Matt Shakman, che ha recentemente rilasciato un intervista al sito Collider. Lo stesso Kevin Feige era stato piuttosto chiaro nell’affermare che per WandaVision una seconda stagione non era mai stata nei piani. Il tutto si sarebbe dovuto concludere in una serie, preludio della Fase 4 nella quale si sta addentrando l’MCU. Matt Shakman ha in parte confermato questa linea, ma non è riuscito a trattenere le sue speranze, che alla fine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi, 5 marzo 2021, su Disney + giunge al termine quella che per il momento è stata la rivelazione televisiva del 2021:. La, secondo quanto detto fino ad ora, non è esattamente nei piani dei Marvel Studios, ma la speranza rimane. A far divampare questo piccolo barlume è proprio ildello show Matt Shakman, che ha recentemente rilasciato un intervista al sito Collider. Lo stesso Kevin Feige era stato piuttosto chiaro nell’affermare che perunanon era mai stata nei piani. Il tutto si sarebbe dovuto concludere in una serie, preludio della Fase 4 nella quale si sta addentrando l’MCU. Matt Shakman ha in parte confermato questa linea, ma non è riuscito a trattenere le sue speranze, che alla fine ...

