Scuole chiuse a Gallipoli (Lecce): sanificazione dei plessi scolastici (Di venerdì 5 marzo 2021) Il rapido aumento dei contagi registrato a Gallipoli (Lecce) nelle ultime ore ha indotto il sindaco della città salentina, Stefano Minerva, a disporre la chiusura delle Scuole dell'infanzia, delle elementari e delle medie fino a lunedì prossimo per consentire la sanificazione dei plessi scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) Il rapido aumento dei contagi registrato a) nelle ultime ore ha indotto il sindaco della città salentina, Stefano Minerva, a disporre la chiusura delledell'infanzia, delle elementari e delle medie fino a lunedì prossimo per consentire ladei. L'articolo .

