Sciopero Genova, l'avvertimento di Confindustria ai portuali che difendono i loro stipendi: "Il lavoro è un privilegio" (Di venerdì 5 marzo 2021) A Genova i lavoratori portuali, che non si sono mai fermati durante la pandemia, sono in Sciopero per difendere le loro buste paga. La vicenda e già di per se paradossale con Confindustria che afferma in una lettera che i rinnovi contrattuali e gli aumenti degli scorsi anni sarebbero stati estorti. Come se non bastasse l'associazione degli imprenditori replica alla mobilitazione dei lavoratori in modo vagamente minaccioso: "I lavoratori ricordino che oggi il lavoro è un privilegio". Confindustria fa finta di non sapere che le imprese assumono i lavoratori per un motivo molto semplice: fanno guadagnare più di quanto costano. E dimentica come una sana dialettica sindacale sia funzionale alla buona salute del sistema produttivo, quindi anche agli ...

