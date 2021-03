Sanremo 2021, le gaffe più divertenti: ecco cosa è successo sul palco (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021 ha avuto una genesi complicata durante la pandemia, ma anche ora le cose continuano ad essere in salita: diverse, infatti, le gaffe - miste a problemi tecnici - avvenute sull'Ariston, ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021)ha avuto una genesi complicata durante la pandemia, ma anche ora le cose continuano ad essere in salita: diverse, infatti, le- miste a problemi tecnici - avvenute sull'Ariston, ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - matteodallosso : RT @AISM_onlus: ??Per chi non l'ha visto e per chi lo vuole rivedere: il bellissimo monologo di ieri sera di @lella_ferrari dal palco dell'… - framarin : I top 100 account più influenti per la terza serata di #Sanremo2021: qui tutti i dati completi:… -