Positivo, si sputa sulle mani e tocca oggetti in giro per diffondere il virus. Follia umana: arrestato più volte (Di venerdì 5 marzo 2021) La storia che vi stiamo per raccontare sembra uscita dalla penna di qualche fantasioso scrittore. Ma, anche se all'inizio potreste non crederci, si tratta di un fatto realmente accaduto. Tutti conoscono la situazione di emergenza sanitaria, sociale ed economica che da ormai oltre un anno sta mettendo a dura prova praticamente tutto il pianeta. Al netto di considerazioni su certe amplificazioni mediatiche e la difficoltà di analizzare in modo scientifico e 'sereno' i dati a disposizione nessuno può negare che si potrà uscire dalla pandemia solo con uno sforzo unanime. Ma le difficoltà dei cittadini non riguardano solo i letti in terapia intensiva che in alcuni stati, come l'Italia, tornano a riempirsi di malati, o i problemi di molte aziende che non riescono ancora a vedere la luce in fondo al tunnel. Numerosi studi sugli effetti della diffusione del virus e ...

