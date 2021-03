Pirlo “Tutte le gare sono decisive, il presente è la Lazio” (Di venerdì 5 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Tutte le partite sono decisive. Adesso abbiamo la Lazio che è importante e poi cominceremo a pensare al Porto. Mi sono abituato a pensare partita dopo partita, il presente è la partita di domani e dobbiamo concentrarci con Tutte le forze a vincere contro la Lazio”. Alla vigilia di un doppio impegno fra sabato e martedì che dirà molto sulla stagione della Juve, Andrea Pirlo si focalizza esclusivamente sulla sfida con i biancocelesti. “La Lazio è una grande squadra, giocano insieme da 5-6 anni, hanno un gioco ben definito, si conoscono molto bene e i risultati parlano per loro. Lotteranno fino alla fine per arrivare in alto, conosciamo le loro caratteristiche: sono giocatori bravi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – “le partite. Adesso abbiamo lache è importante e poi cominceremo a pensare al Porto. Miabituato a pensare partita dopo partita, ilè la partita di domani e dobbiamo concentrarci conle forze a vincere contro la”. Alla vigilia di un doppio impegno fra sabato e martedì che dirà molto sulla stagione della Juve, Andreasi focalizza esclusivamente sulla sfida con i biancocelesti. “Laè una grande squadra, giocano insieme da 5-6 anni, hanno un gioco ben definito, si conoscono molto bene e i risultati parlano per loro. Lotteranno fino alla fine per arrivare in alto, conosciamo le loro caratteristiche:giocatori bravi a ...

