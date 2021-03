Masterchef Italia 10 | i giudici si confessano sullo schermo VIDEO

(Di venerdì 5 marzo 2021) I tredihanno aspettato la finale dell'edizione n° 10 per fare delle piccole confessioni davanti allo, mettendosi per una volta dalla parte dei concorrenti: il. Per una volta è toccato a loro: durante la finale di10 è toccato aifare le proprie confessioni davanti allo, come fossero dei concorrenti alle prime armi. A guardarli e ad ascoltarli, con attenzione e tanta emozione, i 4 finalisti dell'edizione, "Aquila", Irene, Antonio e Monir. Per una volta, le parti si sono invertite: aspiranti chef al di qua di un televisore, intenti a seguire i confessionali realizzati da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Si è aperta così la finalissima ...

Ha vinto la tenacia, oltre al talento. Francesco Aquila è il vincitore della decima edizione di. Il talent show Sky (prodotto da EndemolShine Italy) che mette in gara gli aspiranti chef ha premiato la Puglia. Perché Aquila è un cuoco amatoriale di 34 anni di origini murgiane, ...Anche quest'anno l'emozionante avventura disi è conclusa: nella finale di ieri sera (andata in onda come tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno ma disponibile anche su Sky On Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV)...I tre giudici di MasterChef Italia hanno aspettato la finale dell'edizione n° 10 per fare delle piccole confessioni davanti allo schermo, mettendosi per una volta dalla parte dei concorrenti: il video ...Il lieto fine non c'è stato ma il percorso è stato ugualmente fantastico e sorprendente. Monir Eddardary , il ragazzone di ...