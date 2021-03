Mahmood | Mahmood ritorna a Sanremo come un moderno Inuyasha | immerso in un’atmosfera magica e sospesa

(Di venerdì 5 marzo 2021) A distanza di due anni dall’edizione che lo ha consacrato vincitore con il brano “Soldi” (certificato quadruplo disco di platino),, fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, sará super ospite al 71° Festival dinella serata di venerdì 5 marzo.pubblicherà UN NUOVO ALBUM in primavera, disponibile in preorder da oggi. Solo i primi 500 che ordineranno il preorder del nuovo disco riceveranno un vinile in edizione limitata ed esclusiva dal titolo “RARITIES” in cui sono contenute, in versione inedita, alcune delle più famose hit dell’artista: Dorado (solo version), Barrio (versione originale), Calipso (acoustic), Moonlight Popolare (feat. Massimo Pericolo), Rapide (acoustic),(acoustic). Il disco è stato anticipato dal ...

rtl1025 : Ufficiale: stasera a #Sanremo2021 anche @Mahmood_Music e @AmorosoOF ???? #FinalmenteSanremo - OndeFunky : Per chi lo chiedeva @AmorosoOF sarà ospite di questa sera e tornerà anche @Mahmood_Music #bellenotizie #Sanremo2021 #sanremofunky - RadioAirplay_it : #airplay #chart i 10 singoli della settimana più ascoltati su @RadioItalia (Week 08.2021) •#1 #Inuyasha di… - Miriside20 : RT @contechristino: Ho amato molto la tendenza delle ultime edizioni alla Gabbani / Mahmood / Diodato e della vittoria come metafora di 'sc… - zazoomblog : Mahmood sapete che ha partecipato ad un famosissimo talent? Aveva 20 anni - #Mahmood #sapete #partecipato -

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood Mahmood

... c'è spazio per le protagoniste come la giornalista Barbara Palombelli e la Venezi e l'annuncio di altri importanti ospiti come, Alessandra Amoroso con Matilde Gioli ed Emma oltre a Ibra e ...A distanza di due anni dall'edizione che lo ha consacrato vincitore con il brano "Soldi" ,torna come super ospite del 71° Festival di ...Il 71esimo Festival di Sanremo supera la terza serata e si avvia alle ultime due. Con una brutta notizia, però: Simona Ventura, che avrebbe dovuto accompagnare Amadeus sul palco per una parte della fi ...Si prevede una serata davvero ricca di musica. Questa sera ascolteremo tutte e trenta le canzoni in gara a Sanremo. Ecco la scaletta.