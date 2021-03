Ma è davvero solo colpa della pandemia? La povertà in Italia secondo Capasso (Di venerdì 5 marzo 2021) A leggere i dati non sembra possibile. Eppure è così, Italia, anno 2021, due milioni di persone in povertà assoluta, oltre 5 che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Non è fantascienza e nemmeno horror, ma numeri e statistiche messe nero su bianco dall’Istat. Nel 2020, secondo le stime preliminari dell’Istituto nazionale di statistica nel 2020, le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni, un milione di persone in più rispetto al 2019. Le famiglie totalmente indigenti sono 335mila in più (+7,7%) rispetto al 2019 mentre il numero complessivo degli individui che perciò ogni giorno hanno problemi a a soddisfare bisogni primari, come mangiare tre volte al giorno, sono in totale adesso circa 5,6 milioni, il 9,4% della popolazione Italiana. ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) A leggere i dati non sembra possibile. Eppure è così,, anno 2021, due milioni di persone inassoluta, oltre 5 che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Non è fantascienza e nemmeno horror, ma numeri e statistiche messe nero su bianco dall’Istat. Nel 2020,le stime preliminari dell’Istituto nazionale di statistica nel 2020, le famiglie inassoluta sono oltre 2 milioni, un milione di persone in più rispetto al 2019. Le famiglie totalmente indigenti sono 335mila in più (+7,7%) rispetto al 2019 mentre il numero complessivo degli individui che perciò ogni giorno hanno problemi a a soddisfare bisogni primari, come mangiare tre volte al giorno, sono in totale adesso circa 5,6 milioni, il 9,4%popolazionena. ...

