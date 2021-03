Le previsioni meteo di sabato 6 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) – Nuvole sparse al Nord con rovesci sul quadrante occidentale. Al Centro addensamenti compatti sul versante adriatico, instabile al Sud. – Sarà un sabato tendenzialmente all’insegna del maltempo sulle regioni italiane con rovesci sparsi sulla penisola. Le temperature faranno registrare un sensibile calo su tutto il settore. Nord – Nuvole sparse sul quadrante occidentale con possibili fenomeni Condizioni di marcata instabilità sul quadrante occidentale del settore con possibili fenomeni. Le temperature faranno registrare una brusca diminuzione con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Nuvole sparse sul versante adriatico con possibili rovesci Nuvole e rovesci sul versante adriatico. Instabile ma senza fenomeni di rilievo sul resto del settore. Le temperature faranno registrare un sensibile calo con le massime che raggiungeranno i 14 ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021) – Nuvole sparse al Nord con rovesci sul quadrante occidentale. Al Centro addensamenti compatti sul versante adriatico, instabile al Sud. – Sarà untendenzialmente all’insegna del maltempo sulle regioni italiane con rovesci sparsi sulla penisola. Le temperature faranno registrare un sensibile calo su tutto il settore. Nord – Nuvole sparse sul quadrante occidentale con possibili fenomeni Condizioni di marcata instabilità sul quadrante occidentale del settore con possibili fenomeni. Le temperature faranno registrare una brusca diminuzione con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Nuvole sparse sul versante adriatico con possibili rovesci Nuvole e rovesci sul versante adriatico. Instabile ma senza fenomeni di rilievo sul resto del settore. Le temperature faranno registrare un sensibile calo con le massime che raggiungeranno i 14 ...

