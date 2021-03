Ibrahimovic | parla il motociclista che l’ha portato a Sanremo | “Mia moglie non ci credeva Zlatan mi manderà la sua maglia”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 5 marzo 2021)in ritardo aperché bloccato dal traffico, ma salvato da unche si è fatto circa 60km in autostrada per non fargli perdere l'appuntamento al Festival della musica italiana. Una curiosa storia raccontata dallo stesso attaccante del Milan nella serata dell'Ariston in diretta su Rai 1 e confermata dal protagonista e "salvatore" dello svedese.Si chiama Franco e ha letteralmenteil centravanti a destinazione permettendogli di apparire accanto ad Amadeus e Fiorello come da programma. Intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo, il ragazzo ha svelato tutti i dettagli della speciale avventura con: "È successo che c'era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di ...