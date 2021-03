Ibra-Miha | amici dopo una testata Ibra | «Quando era malato era lui a darmi forza» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 marzo 2021) Si erano conosciuti in Seria A nel 2005,Sinisajlovic giocava nell’Inter e Zlatanhimovic alla Juventus. In quella stagione i due si confrontarono in un “testa a testa” letterale, in cui sfiorarono la rissa durante il Derby d’Italia. Da allora, però, i due calciatori sono diventati grandi, soprattutto durante la malattia dijlovic, superando invidie e battaglie sportive, come hanno raccontato ad Amadeus nella terza puntata del Festival di Sanremo. «l’ho saputo non avevo ladi chiamarlo», ha raccontatohimovic, «non riuscivo a parlare». Lo svedese del Milan ha poi raccontato come fosse stato l’amico «a, dicendo che sarebbe andato ...