tpi : Cosa c’è dietro alla vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello? - thetrueshade : Stasera si tifa per Ermal, compagno di SCENA UNITA e nazionale cantanti. Per Bugo, fratello gobbo. E ultimo ma non… - trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - ariadneess : Ma questa che presenta questo programma è quella con cui ha litigato Fedez? La giornalista del grande fratello? Ado… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi commenta il finto attacco omofobo di Iconize: 'Figura di me**a' -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Lo stupore dei due èquando a casa del ragazzo trovano invece Zoe, che racconta di essere ...ma la ragazza inizialmente non è convinta di questo piano perché non vuole tradire suo. Poi, ...Mentre Tommaso Zorzi era recluso nella casa delVip , il suo ex fidanzato Iconize è finito al centro dei riflettori a causa della confessione di Soleil Sorge . Il video maker si è visto costretto ad ammettere di aver finto un ...In diretta Instagram con Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi rivela di aver scoperto del finto attacco omofobo di Iconize e si lascia andare a commenti velenosi sull'ex."Il tempo aiuta, aiuta a convivere con questo immenso dolore, ma il vuoto che hai lasciato è impossibile da colmare" ...