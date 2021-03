Genova, già in carcere per aver fatto a pezzi il corpo della madre: ora è accusata di aver ucciso il figlio nel 2019 (Di venerdì 5 marzo 2021) Il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per Giulia Stanganini. La misura è relativa all'omicidio premeditato del figlio di 3 anni avvenuto il 22 novembre 2019 Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 5 marzo 2021) Il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per Giulia Stanganini. La misura è relativa all'omicidio premeditato deldi 3 anni avvenuto il 22 novembre

repubblica : Genova, una 37enne accusata di aver ucciso il figlio di 3 anni: Il delitto risalirebbe al 2019. La donna era già in… - s_margiotta : Ci risiamo : riparte polemica su Codice degli appalti, e mantra del modello Genova. Spesso, da parte di chi non con… - nuccia20 : RT @repubblica: Genova, una 37enne accusata di aver ucciso il figlio di 3 anni: Il delitto risalirebbe al 2019. La donna era già in carcere… - ClemensDaniela : RT @repubblica: Genova, una 37enne accusata di aver ucciso il figlio di 3 anni: Il delitto risalirebbe al 2019. La donna era già in carcere… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Genova, una 37enne accusata di aver ucciso il figlio di 3 anni: Il delitto risalirebbe al 2019. La donna era già in carcere… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova già Previsioni meteo, sabato tornano pioggia e neve. Ecco dove ... gli esperti di 3BMeteo segnalano che durante la seconda metà di weekend il fronte inizierà già ad ... Temperature massime: 12° a Genova, 7° a Torino e 9° a Milano. Nord Est Avvio coperto un po' ovunque, ...

Sanità, i pediatri: "Con l'anagrafe vaccinale procederemmo più spediti" ...nella sperimentazione sebbene siano già partiti trial nei bambini da 12 anni in su". "Non illudiamoci, l'influenza non è sparita " ha avvertito Giorgio Conforti, pediatra di libera scelta di Genova ".

«Un grattacielo sdraiato sul Naviglio». All’ex Richard-Ginori il campus con 50 imprese Corriere Milano ... gli esperti di 3BMeteo segnalano che durante la seconda metà di weekend il fronte inizieràad ... Temperature massime: 12° a, 7° a Torino e 9° a Milano. Nord Est Avvio coperto un po' ovunque, ......nella sperimentazione sebbene sianopartiti trial nei bambini da 12 anni in su". "Non illudiamoci, l'influenza non è sparita " ha avvertito Giorgio Conforti, pediatra di libera scelta di".