G2 mette in panchina kennyS, cambia ruolo a NiKo e riprende JACKZ (Di venerdì 5 marzo 2021) G2 Esports ha annunciato oggi grandi cambiamenti al suo roster di CSGO. Con effetto immediato Kenny "kennyS" Schrub verrà messo in panchina e gli verrà data la possibilità di cercarsi una sistemazione con un'altra organizzazione. Con la sua partenza la squadra ha deciso di promuovere il talentuoso giocatore di esports NiKola "NiKo" Kova? ad un ruolo ibrido di tiratore e riprenderà Audric "JACKZ" Jug nel ruolo di tiratore scelto. Queste novità seguono al piazzamento di G2 nelle prime otto di IEM Katowice. La squadra aveva iniziato il torneo con un gran vantaggio che però non è riuscita a mantenere e a far fruttare. Dopo un inizio disastroso con una sconfitta contro Team Spirit, G2 si è riuscita a riprendere vincendo ...

