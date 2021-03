Frey: “Inter, per lo scudetto non è finita. Ma la strada è giusta” (Di venerdì 5 marzo 2021) Intervistato da SkySport, Sebastien Frey ex portiere dell’Inter ha parlato delle possibilità di scudetto dei nerazzurri. Queste le sue parole: “Sei punti possono essere tanti ma sono pochi, perché basta un passo falso. È ancora tutto da giocare, oggi è in lotta per lo scudetto. Il lavoro di Conte è importante, la sua impronta c’è ma non è finita: ci sono altre due o tre squadre che non molleranno e cercheranno di mettere l’Inter in difficoltà. Rispetto all’anno scorso la differenza sono i passi falsi: bisogna vedere se Conte è riuscito a sistemare questa maturità, se dovesse essere così l’Inter potrebbe portare meritatamente a casa lo scudetto. Sanchez? In questo momento ha due colossi davanti. Lukaku ora è uno degli attaccanti più ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021)vistato da SkySport, Sebastienex portiere dell’ha parlato delle possibilità didei nerazzurri. Queste le sue parole: “Sei punti possono essere tanti ma sono pochi, perché basta un passo falso. È ancora tutto da giocare, oggi è in lotta per lo. Il lavoro di Conte è importante, la sua impronta c’è ma non è: ci sono altre due o tre squadre che non molleranno e cercheranno di mettere l’in difficoltà. Rispetto all’anno scorso la differenza sono i passi falsi: bisogna vedere se Conte è riuscito a sistemare questa maturità, se dovesse essere così l’potrebbe portare meritatamente a casa lo. Sanchez? In questo momento ha due colossi davanti. Lukaku ora è uno degli attaccanti più ...

