Formula 1, svelata la nuova Williams. Attacco hacker poco prima della presentazione

Formula 1, presentata la nuova Williams. George Russell e Nicholas Latifi saranno in pista per ottenere risultati importanti. ROMA – Formula 1, presentata la nuova Williams. La scuderia britannica è la penultima a svelare la monoposto in vista della prossima stagione. Il 10 marzo, infatti, toccherà alla Ferrari chiudere questo giro di presentazioni. Il team inglese proverà ad ottenere dei risultati importanti in una stagione sicuramente molto particolare. Per la prima volta, infatti, si parte senza la famiglia Williams alla guida della scuderia. La squadra sarà guidata da Dorilton Capital e l'obiettivo sarà quello di riuscire a lottare per le prime dieci posizioni.

