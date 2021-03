"Formigli, questo è un colpo bassissimo". Piazzapulita, il "grillino" Sileri balbetta: in onda l'orrore M5s sui vaccini | Video (Di venerdì 5 marzo 2021) "questo è un colpo basso". Pierpaolo Sileri ride imbarazzato quando Corrado Formigli, a Piazzapulita su La7, gli mostra un Video di Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, risalente al 2015. Il sottosegretario alla Salute, tecnico d'area grillina confermato dal neo-premier Mario Draghi, sa già dove si vuole andare a parare. "C'è una sentenza che sostiene che il vaccino può causare l'autismo, ci sono molte persone che stanno portando avanti questa teoria - affermava la vicepresidente del Senato, in odore di teorie no vax -. Ci date la possibilità di verificare? La gente non fa più i vaccini perché molte case farmaceutiche e il Ministero della Salute hanno portato una profonda sfiducia nei cittadini nei confronti delle istituzioni". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) "è unbasso". Pierpaoloride imbarazzato quando Corrado, asu La7, gli mostra undi Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, risalente al 2015. Il sottosegretario alla Salute, tecnico d'area grillina confermato dal neo-premier Mario Draghi, sa già dove si vuole andare a parare. "C'è una sentenza che sostiene che il vaccino può causare l'autismo, ci sono molte persone che stanno portando avanti questa teoria - affermava la vicepresidente del Senato, in odore di teorie no vax -. Ci date la possibilità di verificare? La gente non fa più iperché molte case farmaceutiche e il Ministero della Salute hanno portato una profsfiducia nei cittadini nei confronti delle istituzioni". ...

frances57873749 : @PiazzapulitaLA7 Ma questo parla parla e non dice niente, Formigli sveglia!!! - pleporace : RT @JOYCEDlVlSlON: In questo preciso momento c'è Bersani sulla 7 da Formigli, e su Rai Uno a cantare a Sanremo. Metti un Bersani su ogni c… - JOYCEDlVlSlON : In questo preciso momento c'è Bersani sulla 7 da Formigli, e su Rai Uno a cantare a Sanremo. Metti un Bersani su ogni canale #Sanremo21 - SuperMargaBros : @boni_castellane In una linea temporale parallela dove questo processo si è già accelerato, stasera il rettore dell… - tiberfoxil : @myrtamerlino @matteorenzi Immagino che questo messaggio di solidarietà segue quelli già espressi dalla Sigra Grube… -