Dpcm Pasqua in lockdown e coprifuoco nel weekend | ecco tutte le ipotesi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Domani entra in vigore il nuovo, firmato da Mario Draghi, con scadenza il 6 aprile. Pere isi manterranno le regole della zona rossa, come è stato fatto durante le festività di Natale. Ilsarà inoltre anticipato alle 20, per quello che il capo dell’Istituto superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, ha definito «giallo intenso» nell’ultimo vertice celebrato martedì. Nuove misure: paura che siano insufficienti Il governo teme, però, che le misure adottare non siano sufficienti per fronteggiare l’aggressività delle terza ondata dell’epidemia. Da qui l’di nuove restrizioni a misura di varianti. Tant’è che martedì, il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto: «Il governo valuterà nelle settimane che verranno l’evoluzione della curva ...

Agenzia_Ansa : #MarioDraghi ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid. Sarà in vigore da sabato al 6 aprile, dopo Pasqua. La principale… - sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - a70199617 : #CHIEDETE LA BOCCA DI SALVINI E DELLA MELONI E I CONTAGGI CESSERANNO MIRACOLOSAMENTE Coprifuoco alle 20 e lockdown… - a70199617 : RT @neXtquotidiano: #Coprifuoco alle 20 e #lockdown a Pasqua: cosa può chiudere se salgono i contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Pasqua

Da domani è in vigore il primodel governo Draghi che è valido fino al 6 aprile, fin oltre. Potrebbero però arrivare restrizioni ulteriori visto che il numero dei ricoveri in terapia ......in rosso (e Pasquetta incluse), già utilizzato tra Natale ed Epifania. Si esce solo per ragioni di necessità, salute e lavoro. Intanto da domani, sabato 6 marzo, entra in vigore il nuovo, ...È stata vietata in zona rossa e alcune ordinanze regionali con il passaggio all’arancione scuro hanno già previsto la stessa restrizione L’idea, è quella di portare tutta l’Italia in zona rossa nei gi ...Il turismo aspetta fiducioso il Giro d’Italia e la Tirreno-Adriatica, consapevoli che sarà solo una boccata d’ossigeno e che ci vorrà ben altro per ripartire. Le principali strutture alberghiere della ...