Dollface | la recensione | guida surreale per cuori infranti

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 marzo 2021) La nostradi, la comedy HULU con protagonista Kat Dennings dal 5 marzo su Disney+ Star con un episodio a settimana, subito riconoscibile nel vasto panorama attuale per originalità e intelligenza. Scrivendo ladi, la serie comedy HULU con protagonista Kat Dennings che ha debuttato nel "lontano" 2019 e ora arriva dal 5 marzo su Disney+ Star con un episodio a settimana, viene da sorridere pensando a come nel vasto panorama seriale di oggi per distinguersi bisogna trovare una chiave di lettura originale, soprattutto per un argomento inflazionato come le relazioni amorose e le amicizie.è immediatamente riconoscibile e ora vediamo di spiegarvi perché. THE BREAK-UP La protagonista di, Jules (Kat Dennings) si ritrova, dopo essere stata ...