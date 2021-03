Delrio (Pd): 'Spero Zingaretti ci ripensi, nessuno ha messo in discussione la sua guida' (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio ha così commentato le dimissioni di Nicola Zingaretti: "Nel Pd ci sono state discussioni, nel passato, tante scissioni, questa volta hanno pesato le ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Capogruppo del Pd alla Camera Grazianoha così commentato le dimissioni di Nicola: "Nel Pd ci sono state discussioni, nel passato, tante scissioni, questa volta hanno pesato le ...

