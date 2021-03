Coronavirus, in Lombardia 61 morti nelle ultime 24 ore. Aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva (Di venerdì 5 marzo 2021) Il bollettino del 5 marzo REGIONE Lombardia Coronavirus, il bollettino del 5 marzo 2021nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 5.210 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 5.174) e 61 morti (ieri 59). I ricoverati sono 5.347, di cui 543 in terapia intensiva (ieri 532) e 4.804 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 57, in leggero aumento sui 56 di giovedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 623.952, quello delle vittime arriva a 28.638. Il bollettino del 5 marzo registra un tasso di positività del 9,1% (ieri era al 9,6%), con un totale di 57.154 tamponi effettuati (ieri 53.563). «Secondo la valutazione settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) Il bollettino del 5 marzo REGIONE, il bollettino del 5 marzo 202124 ore insi contano 5.210 nuovi positivi al(ieri 5.174) e 61(ieri 59). I ricoverati sono 5.347, di cui 543 in(ieri 532) e 4.804 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 57, in leggero aumento sui 56 di giovedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 623.952, quello delle vittime arriva a 28.638. Il bollettino del 5 marzo registra un tasso di positività del 9,1% (ieri era al 9,6%), con un totale di 57.154 tamponi effettuati (ieri 53.563). «Secondo la valutazione settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ...

