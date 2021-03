Cambia la regola sul fallo di mano | rivoluzione nel mondo del calcio

(Di venerdì 5 marzo 2021) Arriva una svolta sulle regole che riguardano ildel, è statata laper quanto riguarda ildi. La situazione non è sembrata mai veramente chiara ed oggetto in alcuni caso di interpretazione, l’Ifab che è l’organo che stabilisce le modifiche dela livello internazionale ha deciso di specificare sull’argomento. Ilpuò essere fischiato se il pallone viene colpito in modo volontario, ovvero muovendo il braccio verso il pallone. “Il tocco diaccidentale che porta a segnare un gol o ad avere un’opportunità di segnare un gol non sarà più considerata un”. I dettagli suldiFoto di Stuart Franklin / AnsaLa nuova ...

GoalItalia : Tutti i cambiamenti dell'IFAB sul fallo di mano ?? - teladoiotokyo : Ifab: cambia la regola del fallo di mano: Novità in vista per quanto riguarda la regola del fallo di mano...… - CalcioWeb : Una svolta nel mondo del calcio: cambia la regola del fallo di mano - Adnkronos : C'è una nuova regola nel calcio #goldimano - fisco24_info : Gol di mano? Si cambia: ecco quando è valido: La regola cambia da luglio, ma le varie leghe hanno la possibilità di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambia regola

Arriva un nuovo chiarimento sullarelativi ai falli di mano direttamente dall'International Football Association Board (IFAB) Nonostante l'avvento del Var negli ultimi anni le polemiche arbitrali non si sono ancora placate. In ...Consigliato per te - Novità in arrivo per quanto riguarda il fallo di mano. L'IFAB, organo che decide le regole del calcio, ha apportato un importante modificaancora ladel fallo di mano . Poche ore fa si è tenuta in videoconferenza l'Assemblea Generale Annuale dell'IFAB , l'organo che decide le regole del calcio. Uno dei temi trattati è stato ...Dopo quelli lungo il raccordo Perugia-Bettolle, riprendono i lavori di Anas anche sulla E45 e sulla Flaminia. Partendo dal primo, da lunedì per permettere il risanamento profondo della pavimentazione ...L'IFAB, nel 135° meeting generale annuale di oggi, ha cambiato di nuovo la regola del fallo di mano: si torna (in parte) all'antico.