Bollo auto e multe | il piano di Draghi per eliminare il pagamento

Leggi su ck12

(Di venerdì 5 marzo 2021): il nuovo “decreto Sostegno” potrebbe portare una grossa novità sulla questione fiscale. Si parla di uno stop delle notifiche fino al 30 aprile da parte dell’esecutivo e la cancellazione delle (alcune) cartelle esattoriali. I due punti salienti del decreto. LONDON, ENGLAND – DECEMBER 04: Folders containing patient records are pictured in a General Practitioners surgery on December 4, 2014 in London, England. Ahead of next years general election, the Chancellor of the Exchequer, George Osborne, has said he will put an extra £2bn into frontline health services across the UK, ahead of a plan drawn up by NHS bosses calling for an extra £8bn a year by 2020. In England, everyone would be able to see a GP seven days a week by 2020. (Photo by Carl Court/Getty Images)L’ipotesi al vaglio è quella di cancellare le cartelle dal ...