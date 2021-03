Assembramenti prima del derby | individuati e multati diversi tifosi di Milan e Inter

(Di venerdì 5 marzo 2021) La polizia dio ha identificato e sanzionato i primidele dell’che il 21 febbraio, in occasione del, non hanno osservato le prescrizioni per il contenimento della pandemia. Secondo quanto si apprende da fonti Ansa, si tratterebbe al momento, di una ventina di persone. Nel mirino degli investigatori ci sono le migliaia di ultras che quel giorno si sono assembrate nei pressi dello stadio Meazza per salutare l’arrivo delle due squadre. Non soloperò, la Digos sta eseguendo indagini anche nei confronti dei cinqueisti, indagati per lesioni causate a un giovane fanista, quando un gruppo di ultras nerazzurri ha aggredito a calci e pugni il tifoso avversario, l’azione non è stata ...

Si tratta per ora di una ventina di persone. Perquisizioni anche nei confronti di cinque ultrà nerazzurri per lesioni a un giovane rossonero ...