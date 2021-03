Annalisa Scarrone e l’amore | la vita privata e sentimentale della cantante

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 5 marzo 2021) Riservata e molto attenta alla sua privacy,, conosciuta con il solo nome di battesimo, ama tenere per sé la sua. Ora nuovamente in cima alla lista dei cantanti del momento in quanto in gara al Festival di Sanremo 2021 nella sezione Big,sembrerebbe essere fidanzata con un un uomo però il cui nome permarrebbe avvolto nel mistero. Facciamo però un tuffo nel passato nella sferaforgiata da Amici di Maria De Filippi.e la relazione con il produttore Davide Simonetta Laureata in fisica, amante degli animali e con una passione per la musica che la accompagna fin da bambina,non svela molto sulla sua ...