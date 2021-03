50 anni di contraccezione legale: il 10 marzo 1971 la maternità diventò una scelta (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 10 marzo 1971 diventa legale la contraccezione. Una data storica per le donne che finalmente possono utilizzare la pillola anticoncezionale, cominciando il fondamentale percorso verso l’acquisizione delle libertà di scelta in fatto di maternità, in piena autonomia dalla volontà di compagni, di fidanzati, di mariti. Leggi anche › Sesso e contraccezione: sicura di usare il metodo più adatto? › contraccezione d’emergenza: tutto quello che c’è da sapere ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 10diventala. Una data storica per le donne che finalmente possono utilizzare la pillola anticoncezionale, cominciando il fondamentale percorso verso l’acquisizione delle libertà diin fatto di, in piena autonomia dalla volontà di compagni, di fidanzati, di mariti. Leggi anche › Sesso e: sicura di usare il metodo più adatto? ›d’emergenza: tutto quello che c’è da sapere ...

PorellaOfficial : RT @aiedroma: ??? #contraccezione #50anni 'Oggi i consultori #AIED riempiono il vuoto informativo e sanitario delle istituzioni pubbliche s… - Piergiulio58 : Cinquant'anni di contraccezione legale in Italia. - aiedroma : ??? #contraccezione #50anni 'Oggi i consultori #AIED riempiono il vuoto informativo e sanitario delle istituzioni p… - ilcirotano : Cinquant'anni di contraccezione legale in Italia - - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Cinquant'anni di contraccezione legale in Italia -