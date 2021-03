5 marzo | 575 nuovi contagi con percentuale di positività del 8 | 34%

(Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.896 tamponi molecolari sono stati rilevati 575con unadidel 8,34%. Sono inoltre 3.234 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 248 casi (7,67%). I decessi registrati sono 12; i ricoveri nelle terapie intensive sono 64, mentre quelli in altri reparti risultano essere 396. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.888, con la seguente suddivisione territoriale: 646 a Trieste, 1.451 a Udine, 598 a Pordenone e 193 a Gorizia. I totalmente guariti sono 63.200, i clinicamente guariti 2.141, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 10.933. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate ...

Advertising

zazoomblog : 5 marzo: 575 nuovi contagi con percentuale di positività del 834% - #marzo: #nuovi #contagi #percentuale - Marco87468878 : Il 1° marzo di 575 anni fa (1455) nasceva a Firenze ALESSANDRO DI MARIANO DI VANNI FILIPEPI, meglio conosciuto come… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo 575

Udine20 2020

Il del in Italia di ieri 52021 registra ancora numeri preoccupanti: 24.036 casi e 297 morti. In Italia sono stati ... Friuli,casi e 12 morti Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.896 tamponi ...Dunque, ultime ore di semi libertà per Trieste e Pordenone che fino all'8rimangono gialle (... oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.896 tamponi molecolari sono stati rilevatinuovi contagi con ...Il bollettino con i dati aggiornati, regione per regione. Le varianti del coronavirus spaventano, Rt Italia a 1.06, Veneto zona arancione ...VENETO. È di 1.505 nuovi positivi (ieri 1.487) e 25 vittime (ieri 20) in 24 ore il bilancio della pandemia di coronavirus in Veneto. La maglia nera dei nuovi contagi va ancora a Bologna (753 più 114 d ...