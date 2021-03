Torna un classico di Gattuso | allontana un calciatore dall’allenamento ora Mario Rui

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 marzo 2021) Mamma mia, com’è finito male il nostro Napoli figlio di decisioni scellerate di Aurelio De Laurentiis. Oggi, come riferisce Sky Sport, èto un grandedi Rinol’allenatore che soltanto a Napoli (e nelle redazioni giornalistiche) poteva essere osannato: l’mento di un, ufficialmente per scarso impegno, svogliatezza. Questa volta è stato il caso diRui peraltro recidivo in questa particolare graduatoria. Era già successo a novembre, alla vigilia di Bologna-Napoli. Furonoti lui e Ghoulam che a Bologna finirono in tribuna. Gettati in pasto al popolo che, si spera (ma non troppo), nel frattempo potrebbe aver aperto gli occhi. Lo scorso annogettò in pasto ...