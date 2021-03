TIM, i numeri del bilancio 2020 (Di giovedì 4 marzo 2021) TIM ha presentato i numeri del bilancio per l’anno 2020, nella conference call del 24 febbraio 2021 Alla presenza del Consiglio di Amministrazione TIM ha presentato i risultati raggiunti dall’azienda nel 2020. I numeri parlano di un utile netto di 7,2 miliardi di euro, in aumento di 916 milioni dell’anno precedente. Positiva la reazione del mercato al bilancio TIM 2020, infatti il giorno seguente il titolo TIM ha visto un balzo in borsa di quasi +7%. Utili ed EBITDA 2020 Nel corso del 2020 TIM ha accelerato la generazione di cassa. Il risultato netto si è attestato a 6,0 miliardi di euro nel quarto trimestre e a 7,2 miliardi di euro nell’anno in forte crescita rispetto al 2019. Il risultato netto, escludendo l’effetto del ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) TIM ha presentato idelper l’anno, nella conference call del 24 febbraio 2021 Alla presenza del Consiglio di Amministrazione TIM ha presentato i risultati raggiunti dall’azienda nel. Iparlano di un utile netto di 7,2 miliardi di euro, in aumento di 916 milioni dell’anno precedente. Positiva la reazione del mercato alTIM, infatti il giorno seguente il titolo TIM ha visto un balzo in borsa di quasi +7%. Utili ed EBITDANel corso delTIM ha accelerato la generazione di cassa. Il risultato netto si è attestato a 6,0 miliardi di euro nel quarto trimestre e a 7,2 miliardi di euro nell’anno in forte crescita rispetto al 2019. Il risultato netto, escludendo l’effetto del ...

