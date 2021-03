'sono il figlio adottivo della d'urso' - non stiamo parlando di zingaretti ma dello stalker che (Di giovedì 4 marzo 2021) Emilio Orlando per leggo.it barbara d'urso 'sono il figlio adottivo della D'urso'. Un messaggio ripetuto centinaia di volte: attraverso i canali social delle trasmissioni della presentatrice Mediaset, alle testate ... Leggi su dagospia (Di giovedì 4 marzo 2021) Emilio Orlando per leggo.it barbara d'ilD''. Un messaggio ripetuto centinaia di volte: attraverso i canali social delle trasmissionipresentatrice Mediaset, alle testate ...

Tg3web : Sono migliaia i migranti ammassati al confine orientale europeo. Tra loro c'erano anche la giovane Reziah e Amir, s… - amnestyitalia : 'Se Patrick fosse qui la mia salute migliorerebbe, ne sono certo' ha detto il padre sul letto d'ospedale… - trash_italiano : Sono sconvolto. Il fratello di Pierpaolo ancora non è entrato per ricordarci che anche lui avrà un figlio. #GFVIP - MariellaOliva3 : @sabrina__sf - verdeocchio : @francescoviv Presidente Frank #influenzer, dove, dove pecco? 'Le tue mancanze come figlio, sono le mie mancanze, c… -