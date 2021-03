Scuola, Bianchi: "Percorsi individuali, non tutti in classe fino al 30 giugno" (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) - A Scuola fino al 30 giugno sì ma con Percorsi individuali. Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Radio Anch'io su Radio Rai 1, sottolineando che nei primi giorni di partenza delle prove Invalsi, sono già state fatte 17mila valutazioni : "In questo periodo le scuole non sono mai state chiuse: bisogna iniziare ad aggiungere, fare dei Percorsi di sostegno dei singoli, non con tutti seduti al banco fino al 30 giugno ma con Percorsi individuali. Gli insegnanti sono presenti fino al 30 giugno per tutte le attività della Scuola. Si tratta di portare avanti questo lavoro, siamo solo a marzo, c'è tutto il tempo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) - Aal 30sì ma con. Così il ministro dell'Istruzione Patrizioa Radio Anch'io su Radio Rai 1, sottolineando che nei primi giorni di partenza delle prove Invalsi, sono già state fatte 17mila valutazioni : "In questo periodo le scuole non sono mai state chiuse: bisogna iniziare ad aggiungere, fare deidi sostegno dei singoli, non conseduti al bancoal 30ma con. Gli insegnanti sono presential 30per tutte le attività della. Si tratta di portare avanti questo lavoro, siamo solo a marzo, c'è tutto il tempo di ...

