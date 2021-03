Parma Inter 1-2 LIVE | Hernani accorcia le distanze

(Di giovedì 4 marzo 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 71? GOL– Cross dal fondo sinistra per, che da posizione favorevole batte Handanovic con un bel mancino 62? GOL– Lukaku lanciato in contropiede da Eriksen. Il belga brucia i difensori crociati, serve Sanchez che fredda Sepe con il piattone destro 54? GOL– Sanchez imbeccato da una deviazione involontaria di un difensore crociato. Davanti a Sepe il ...

Corriere : Inter, c’è anche l’offerta del fondo dell’Arabia Saudita Pif: vuole il 30% del club - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Parma 0-2* Inter Milan *(Sanchez 62‘) #SSFootball - FcInterNewsit : Darmian a InterTV: 'Ho un bel ricordo del Parma, ma sono concentrato sull'Inter. Dobbiamo avere più fame di loro' - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #ParmaInter, gol di #Hernani al volo: partita riaperta, è 1-2 VIDEO - FrancescoMon66 : @LegaSalvini E l’Inter gioca a Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Inter

Secondo Tempo Conclude il primo tempo trama nessuna delle due squadre trova la via del gol dopo diverse occasioni clamorose. Lukaku ci prova con una botta su suggerimento di Brozovic ...Commenta per primo L'ex giocatore diFausto Pari ha fatto il punto della situazione sul suo assistito Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del: 'Il recupero di Hans Nicolussi Caviglia dall'infortunio sta ...Prosegue la Serie A con gli incontri della venticinquesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...69 Si chiude stasera la 25a giornata di Serie A con il match del Tardini tra Parma e Inter. Gli uomini di Conte possono allungare in vetta alla classifica in seguito al pareggio di ieri del Milan cont ...