(Di giovedì 4 marzo 2021)questa settimana è stata intervistata da F dove hato dicon cui i paparazzi la scorsa estate l’hanno vista baciarsi. La relazione fra la cantante e l’ex di Silvio Berlusconi fece molto rumore e alcuni settimanalirono apertamente di amore. Pettegolezzi che la“detesta”. “I pettegolezzi li detesto. In questi mesi, ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento. Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. Quando scopri che è assolutamente ‘normale’, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?’”. Un gossip (come ce ne sono tanti ogni estate) che né...

fanpage : Paola Turci: 'Sono lesbica ed etero e sto con chi voglio' - StraNotizie : Paola Turci fa coming out e parla di Francesca Pascale - dmm95 : #Sanrem2021 Vado a letto dopo una unpopular opinion: mi sembra che la canzone di Malika sia la brutta copia di quel… - radiocalabriafm : PAOLA TURCI - MI BASTA E AVANZA IL PARADISO - Hellzapoppin80 : RT @alex_liccardo: @NicholasVita990 Non sapevo neppure chi fosse. Una volta bisognava mangiarne, di cereali sottomarca, prima di gareggiare… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turci

...di Sanremo 2001 Campioni 1º Elisa Luce (tramonti a nord est) 2º Giorgia Di sole e d azzurro 3º Matia Bazar Questa nostra grande storia d amore 4º Michele Zarrillo L acrobata 5ºSaluto ...'Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo'. Così, in un'intervista al settimanale F, parlando della relazione che le era stata attribuita la scorsa estate, con Francesca Pascale : 'I pettegolezzi li detesto in questi mesi, ho vissuto ...Choc nel mondo della musica: è morto Claudio Coccoluto, 59 anni, dj di statura internazionale e protagonista dell’avanguardia in consolle da oltre quarant’anni.«Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo». A dirlo è Paola Turci, la cantante in un’intervista al ...