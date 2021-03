Myanmar, almeno 38 morti nelle proteste di ieri (Di giovedì 4 marzo 2021) Si aggrava il bilancio delle vittime in Myanmar, dove l’esercito golpista utilizza il pugno di ferro contro i manifestanti, che protestano contro il colpo di Stato del primo febbraio e per la restaurazione della democrazia. ieri, mercoledì 3 marzo, si sono registrate altre 38 vittime tra i civili in diverse città del Paese, da settimane teatro di scontri tra popolazione e militari. Numerosi anche i manifestanti arrestati: almeno 1.300. Per il momento i generali golpisti appaiono sordi ai numerosi appelli della comunità internazionale. L’ultimo arriva da papa Francesco, che domani volerà in Iraq. “Non soffocate nella violenza – ha detto – le aspirazioni del popolo del Myanmar”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 4 marzo 2021) Si aggrava il bilancio delle vittime in, dove l’esercito golpista utilizza il pugno di ferro contro i manifestanti, che protestano contro il colpo di Stato del primo febbraio e per la restaurazione della democrazia., mercoledì 3 marzo, si sono registrate altre 38 vittime tra i civili in diverse città del Paese, da settimane teatro di scontri tra popolazione e militari. Numerosi anche i manifestanti arrestati:1.300. Per il momento i generali golpisti appaiono sordi ai numerosi appelli della comunità internazionale. L’ultimo arriva da papa Francesco, che domani volerà in Iraq. “Non soffocate nella violenza – ha detto – le aspirazioni del popolo del”. L'articolo proviene da Italia Sera.

