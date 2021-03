M.M.B., chi sono i The Magical Mystery Band: il duetto con Max Gazzé (Di giovedì 4 marzo 2021) The Magical Mystery Band sul palco del Festival di Sanremo per la serata cover con Max Gazzé e Daniele Silvestri: scopriamo di più. Max Gazzé, che in questa 71esima edizione del Festival di Sanremo partecipa con il singolo “Il farmacista”, mette da parte la gara per la serata cover. Insieme a Daniele Silvestri ed ai The L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 marzo 2021) Thesul palco del Festival di Sanremo per la serata cover con Maxe Daniele Silvestri: scopriamo di più. Max, che in questa 71esima edizione del Festival di Sanremo partecipa con il singolo “Il farmacista”, mette da parte la gara per la serata cover. Insieme a Daniele Silvestri ed ai The L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Benji_Mascolo : Grazie di cuore a chi ha preso una copia e ascoltato l’album “California”. Il vostro supporto è indispensabile per… - DSantanche : Ecco chi sono veramente i buonisti, quelli che vogliono l’Africa in Italia. Altro che “umanità”, questi vogliono gu… - TizianoFerro : Un anno che non vedo l’Italia. Un anno del quale non voglio lamentarmi per rispetto a chi ha perso qualcuno, il lav… - AlfioKrancic : Cronache dal Manicomio Italia: Imola RSA, molti vecchietti ultra vaccinati, si sono beccati il Covid. Colpa di chi… - GiovannaPozzoni : RT @amici_da: Questa è la ricevuta per la castrazione di CALIMERO..ci sono tanti maschi ancora da fare per far si che non di feriscano è ch… -