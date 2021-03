L’agente di Allegri: «Proposte da parte dal Napoli? Preferisco non commentare» (Di giovedì 4 marzo 2021) L’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, ha parlato a 1 Station Radio del futuro del tecnico, ancora senza panchina ma accostato da mesi a diversi club di Serie A ed esteri. «Sono arrivate diverse Proposte che non sono state prese in considerazione. C’è molta tranquillità da parte sua. Dopo questo periodo di riposo, all’inizio godibile e ora più forzato, c’è necessità di entrare. Serve, però, un progetto che lo convinca. Finora non è arrivato. C’è anche il Napoli, tra queste squadre? Preferisco non commentare in merito. Max sta benissimo, consapevole che stiamo vivendo un periodo particolare». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021)di Massimiliano, Giovanni Branchini, ha parlato a 1 Station Radio del futuro del tecnico, ancora senza panchina ma accostato da mesi a diversi club di Serie A ed esteri. «Sono arrivate diverseche non sono state prese in considerazione. C’è molta tranquillità dasua. Dopo questo periodo di riposo, all’inizio godibile e ora più forzato, c’è necessità di entrare. Serve, però, un progetto che lo convinca. Finora non è arrivato. C’è anche il, tra queste squadre?nonin merito. Max sta benissimo, consapevole che stiamo vivendo un periodo particolare». L'articolo ilsta.

napolista : L’agente di Allegri: «Proposte da parte dal Napoli? Preferisco non commentare» A 1 Station Radio: «Sono arrivate d… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALLEGRI - L'agente: 'Sono arrivate tante proposte, anche dall’Italia, ma nessuna è stata presa in considerazione' https… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLEGRI - L'agente: 'Sono arrivate tante proposte, anche dall’Italia, ma nessuna è stata presa in considerazione' https… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLEGRI - L'agente: 'Sono arrivate tante proposte, anche dall’Italia, ma nessuna è stata presa in considerazione' https… - napolimagazine : ALLEGRI - L'agente: 'Sono arrivate tante proposte, anche dall’Italia, ma nessuna è stata presa in considerazione' -