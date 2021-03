De Magistris annuncia la zona rossa | “È inevitabile | ricoveri in aumento”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 marzo 2021) Luigi De, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti a margine del Consiglio Comunale. Dagli ultimi dati sembrache si vada in. Purtroppo sia a Napoli che in Campania i contagi sono in crescita e purtroppo sono in, non solo nei reparti ordinari ma anche nelle sub intensive e nelle intensive. Se i dati ci portano in questa direzione, ritengo che sia meglio farlo presto così da poterci poi preparare per una primavera più tranquilla. L'articolo ilNapolista.