Covid Veneto | Zaia | Oggi Rt a 1 12 | siamo preoccupati

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) - "Inl'indice Rt è a 1,12. Si torna a ballare, in senso negativo". Lo dice il presidente della regione Lucaillustrando il bollettino di, 4 marzo, sull'emergenza e i contagi di Coronavirus. Innelle ultime 24 ore ci sono stati 1.487 contagi e 20 morti. L'incidenza è al 3,62%. "Ho sentito il ministro Speranza stamattina, di certo ci sono regioni più in sofferenza di noi e a livello nazionale l'Italia si sta colorando sempre di più di arancione, arancione scuro e rosso", sottolineanel consueto punto stampa. "Mi sembra di capire che, in diverse misure e modalità, l'azione sulla scuola è in corso. E' innegabile che davanti a questa infezione la prima preoccupazione va ai ragazzi e alle loro famiglie", evidenzia il governatore. "Noi ...

... ma anche tra i 6 ed i 10 anni: " Vi è un aumento del numero di casi infetti come Sars -2. ... Castiglion Fiorentino, Lucignano e Marciano della Chiana, Siena e Follonica fino al 7 marzo(...Riguardo i provvedimenti per l'epidemia da, secondo Corona "chiudere la montagna è stata un'... dove non c'è nemmeno una macelleria, siamo a un solo chilometro dal confine con il, ma non ...UDINE. La temuta terza ondata è in arrivo. Da settimane lo sguardo dei ricercatori era rivolto a quelle «spie rosse» a livello locale che si muovevano sotto una curva nazionale che rimaneva stabile. V ...Sono 1.487 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 4 marzo, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 20 morti, u ...