Covid: da lunedì scuole chiuse in 14 Comuni siciliani (Di giovedì 4 marzo 2021) La Sicilia resta in “zona gialla”, ma in attuazione del nuovo Dpcm scuole chiuse in 14 Comuni siciliani da lunedì 8 a sabato 13 marzo. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, con una propria ordinanza appena firmata. In base al report dell’assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 4 marzo 2021) La Sicilia resta in “zona gialla”, ma in attuazione del nuovo Dpcmin 14da8 a sabato 13 marzo. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, con una propria ordinanza appena firmata. In base al report dell’assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi

SkyTG24 : Covid Lombardia, ipotesi zona rossa da lunedì 8 marzo - Tg1Rai : In Italia, in 24 ore, oltre 20 mila nuovi casi di #Covid, 347 vittime. Risale il tasso di positività. C'è preoccupa… - repubblica : ?? Covid, l'annuncio del governatore della Campania, De Luca: 'Da lunedi' chiudiamo tutte le scuole' - ilmattinodisici : Covid: da lunedì scuole chiuse in 14 Comuni siciliani - Il_Notturno : #4marzo Da lunedì disponibile alla #Conad il lievito italiano per farsi i #vaccini in casa. #Draghi… -