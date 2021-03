Brianza: maxi rissa violentissima tra giovani con mazze da baseball e machete (Di giovedì 4 marzo 2021) maxi rissa che ha coinvolto degli adolescenti. E’ successo in centro a Desio, nella provincia della Brianza e di Monza. Lo scontro violentissimo, organizzato su Instagram, è nato a causa di una ragazza. In tutto i ragazzi coinvolti erano una ventina, divisi in due gruppi contrapposti. Grazie al tempestivo intervento della Polizia, si è riuscito ad evitare il peggio, che ha circondato tutta la piazza e bloccato sei giovani. maxi rissa in Brianza: ecco cos’è successo La maxi rissa ha coinvolto sei persone, di questi sei, tre ancora minorenni. Questi ultimi sono stati denunciati, prima di tutto, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, e poi per rissa aggravata. Come emerge dai video pubblicati su internet ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)che ha coinvolto degli adolescenti. E’ successo in centro a Desio, nella provincia dellae di Monza. Lo scontro violentissimo, organizzato su Instagram, è nato a causa di una ragazza. In tutto i ragazzi coinvolti erano una ventina, divisi in due gruppi contrapposti. Grazie al tempestivo intervento della Polizia, si è riuscito ad evitare il peggio, che ha circondato tutta la piazza e bloccato seiin: ecco cos’è successo Laha coinvolto sei persone, di questi sei, tre ancora minorenni. Questi ultimi sono stati denunciati, prima di tutto, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, e poi peraggravata. Come emerge dai video pubblicati su internet ...

Agenzia_Ansa : Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza #ANSA - MediasetTgcom24 : Monza, maxi rissa tra giovani con machete in Brianza #Desio - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Monza, maxi rissa tra giovani con machete in Brianza #Desio - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Maxi rissa tra ragazzi con machete in #Brianza #ANSA - Pedro69280970 : RT @Agenzia_Ansa: Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza #ANSA -