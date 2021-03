Zlatan Ibrahimovi?, campione in campo, elegantissimo sul palco in Dsquared2 look (Di mercoledì 3 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovi? ha fatto il suo ingresso ufficiale sul palco di Sanremo 2021 scegliendo un look perfettamente in linea con il personaggio che ha scelto di portare in scena. Elegante, ma senza rinunciare a quel pizzico di rigidità con cui ha tenuto in piedi il gioco di ruolo con Amadeus, cosa ha indossato il grande campione del calcio? In occasione della prima serata del 71° Festival della Musica Italiana il 2 Marzo, l’icona del calcio Zlatan Ibrahimovi? ha indossato Dsquared2. I tre look sartoriali sono stati realizzati da Dean e Dan Caten Designers di Dsquared2 per celebrare la leggenda svedese e onorare la profonda amicizia che li lega. Il 25 febbraio è uscita la capsule collection ICON ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 marzo 2021)? ha fatto il suo ingresso ufficiale suldi Sanremo 2021 scegliendo unperfettamente in linea con il personaggio che ha scelto di portare in scena. Elegante, ma senza rinunciare a quel pizzico di rigidità con cui ha tenuto in piedi il gioco di ruolo con Amadeus, cosa ha indossato il grandedel calcio? In occasione della prima serata del 71° Festival della Musica Italiana il 2 Marzo, l’icona del calcio? ha indossato. I tresartoriali sono stati realizzati da Dean e Dan Caten Designers diper celebrare la leggenda svedese e onorare la profonda amicizia che li lega. Il 25 febbraio è uscita la capsule collection ICON ...

