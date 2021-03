Wenger non ha dubbi: «Pallone d’Oro? Mbappè non deve limitarsi» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Arsene Wenger rinnova ancora la sua stima nei confronti di Mbappè: ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Arsenal Arsene Wenger torna a parlare di Kylian Mbappè: le sue parole riprese da Foot Mercato. «Kylian sarà al top del mondo del calcio. A Parigi o a Madrid… Avrà uno o più Palloni d’Oro? Kylian non dovrebbe limitarsi. Ho detto, diversi anni fa, che ci sono somiglianze tra Kylian e Pelé. È un buon esempio da seguire. Pelé ha giocato quattro coppe del mondo, ne ha vinte 3. Kylian, a 22 anni, ne ha giocata una e ne ha già vinta una. La squadra francese, che è stata campione del mondo con giovani dirigenti e con margine, ha tutto per non impedirsi di lottare per la vittoria del prossimo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Arsenerinnova ancora la sua stima nei confronti di: ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Arsenal Arsenetorna a parlare di Kylian: le sue parole riprese da Foot Mercato. «Kylian sarà al top del mondo del calcio. A Parigi o a Madrid… Avrà uno o più Palloni? Kylian non dovrebbe. Ho detto, diversi anni fa, che ci sono somiglianze tra Kylian e Pelé. È un buon esempio da seguire. Pelé ha giocato quattro coppe del mondo, ne ha vinte 3. Kylian, a 22 anni, ne ha giocata una e ne ha già vinta una. La squadra francese, che è stata campione del mondo con giovani dirigenti e con margine, ha tutto per non impedirsi di lottare per la vittoria del prossimo». Leggi su Calcionews24.com

"Rimessa laterale con i piedi", l'idea di Arsene Wenger scuote il calcio ... torna d attualit nel Regno Unito la proposta - avanzata da Arsene Wenger - di cambiare le modalit della rimessa laterale: non pi effettuata sempre e solo con le mani, ma - in determinate circostanze ...

Wenger non ha dubbi: «Pallone d'Oro? Mbappè non deve limitarsi» Calcio News 24 Wenger: i piedi per la rimessa laterale A pochi giorni dal congresso annuale della IFAB, l'organo internazionale preposto a studiare eventuali modifiche o innovazioni alle regole del calcio, torna d'attualità nel Regno Unito la proposta - a ...

IDEA WENGER: RIMESSE CON I PIEDI NUOVE REGOLELa rivoluzione nelle regole del calcio potrebbe arrivare dalla linea laterale. O meglio, dalle rimesse in gioco fatte con i piedi anziché con le mani. Non è la prima volta che se ...

A pochi giorni dal congresso annuale della IFAB, l'organo internazionale preposto a studiare eventuali modifiche o innovazioni alle regole del calcio, torna d'attualità nel Regno Unito la proposta - avanzata da Arsene Wenger - di cambiare le modalità della rimessa laterale: non più effettuata sempre e solo con le mani, ma - in determinate circostanze ...

NUOVE REGOLE La rivoluzione nelle regole del calcio potrebbe arrivare dalla linea laterale. O meglio, dalle rimesse in gioco fatte con i piedi anziché con le mani. Non è la prima volta che se ...