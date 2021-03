Via libera del Pd Lazio al patto di maggioranza con il M5S in Regione. Zingaretti vuole i grillini in Giunta nel segno dell’ambiente (Di mercoledì 3 marzo 2021) Su 55 componenti aventi diritto al voto, la Direzione regionale del Pd Lazio ha approvato a larghissima maggioranza, con 1 solo voto contrario e 6 che hanno dichiarato di non partecipare al voto, l’ordine del giorno presentato ieri che dà mandato al presidente Nicola Zingaretti e al capogruppo del Pd Marco Vincenzi di verificare, insieme alle altre forze di maggioranza, “le condizioni politiche, programmatiche e organigrammatiche per costruire un nuovo patto di maggioranza alla Regione Lazio fra le attuali forze politiche che sostengono la Giunta e il M5S”. A confermalo è una nota il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre. “Grande soddisfazione – aggiunge – per il voto di oggi, e per la discussione in Direzione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Su 55 componenti aventi diritto al voto, la Direzione regionale del Pdha approvato a larghissima, con 1 solo voto contrario e 6 che hanno dichiarato di non partecipare al voto, l’ordine del giorno presentato ieri che dà mandato al presidente Nicolae al capogruppo del Pd Marco Vincenzi di verificare, insieme alle altre forze di, “le condizioni politiche, programmatiche e organigrammatiche per costruire un nuovodiallafra le attuali forze politiche che sostengono lae il M5S”. A confermalo è una nota il segretario del Pd, Bruno Astorre. “Grande soddisfazione – aggiunge – per il voto di oggi, e per la discussione in Direzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Corruzione al Gaetano Pini, va a processo la Johnson e Johnson MILANO. Il terzo gruppo farmaceutico in attesa del via libera dell'Ema per distribuire il suo vaccino monodose anticovid in Europa è stato rinviato a giudizio dal gip di Milano. La Johnson e Johnson, infatti, è rimasta coinvolta nel processo terminato ...

Sanremo: Irama in gara con video, ok da case discografiche Via libera da parte delle case discografiche alla proposta di Amadeus di modificare il regolamento e permettere a Irama, costretto alla quarantena per casi di covid nel suo staff, di rimanere in gara ...

Stellantis, FCA e PSA chiudono il 2020 in utile: via libera a dividendi per 1 miliardo di euro - Quattroruote.it Quattroruote Da Bper Banca sostegno a Fondazione Hospice Modena Baggiovara (Modena), 3 mar. Adnkronos) – Un investimento da circa 5,9 milioni di euro per dare 'dignità ad ogni giorno di vita'. A Baggiovara (frazione di Modena) sorgerà il nuovo hospice per le cure ...

Mieloma multiplo, approvato in Italia farmaco che allunga la vita dei malati Via libera dall'Aifa come terapia di prima linea per chi non può sottoporsi al trapianto di cellule staminali Attesa anche la rimborsabilità per la formulazione sottocutanea (molto più rapida e comod ...

