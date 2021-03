Usa, incidente stradale in California: muoiono 15 immigrati, ammassati in un Suv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un terribile schianto in California ha provocato la morte di almeno 15 immigrati, tutti dentro un Suv. Erano braccianti irregolari. STATI UNITI – E’ di almeno 15 morti il primo bilancio di un terribile incidente avvenuto in California. California, terribile schianto L’incidente è avvenuto alle 7 in una zona agricola a est di San Diego, a soli 16 chilometri dal confine col Messico, lungo una strada che costeggia campi coltivati. Per cause ancora da chiarire, un Suv si è scontrato con un camion che trasportava ghiaia. Strage di immigrati A bordo del fuoristrada erano ammassate 27 persone a discapito di una capienza massina di sette passeggeri. Agghiacciante la scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori. Tra le lamiere accartocciate del ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un terribile schianto inha provocato la morte di almeno 15, tutti dentro un Suv. Erano braccianti irregolari. STATI UNITI – E’ di almeno 15 morti il primo bilancio di un terribileavvenuto in, terribile schianto L’è avvenuto alle 7 in una zona agricola a est di San Diego, a soli 16 chilometri dal confine col Messico, lungo una strada che costeggia campi coltivati. Per cause ancora da chiarire, un Suv si è scontrato con un camion che trasportava ghiaia. Strage diA bordo del fuoristrada erano ammassate 27 persone a discapito di una capienza massina di sette passeggeri. Agghiacciante la scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori. Tra le lamiere accartocciate del ...

