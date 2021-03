Traffico Roma del 03-03-2021 ore 18:00 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luceverde Roma aggiornamento con il Traffico Buonasera da Simone a Cerchiara sulla tangenziale est Traffico intenso all’interno della nuova galleria in direzione San Lorenzo San Giovanni zona di San Giovanni con Traffico intenso attorno a Piazza dei Re di Roma è vicino a via La Spezia code sul viale delle Terme di Caracalla andando San Giovanni all’altezza del Bivio per via del Circo Massimo disagi sulla Tuscolana tra piazza di Santa Maria Ausiliatrice e Arco di Travertino sul viale Marconi Traffico in zona San Paolo verso Trastevere abbiamo rallentamenti in via Silvestri dal Casaletto a via di Bravetta sul Raccordo Anulare maggiori disagi al momento nel tratto Ardeatina Appia dove abbiamo code e rallentamenti In entrambe le carreggiate per i dettagli di e di altre notizie potete ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luceverdeaggiornamento con ilBuonasera da Simone a Cerchiara sulla tangenziale estintenso all’interno della nuova galleria in direzione San Lorenzo San Giovanni zona di San Giovanni conintenso attorno a Piazza dei Re diè vicino a via La Spezia code sul viale delle Terme di Caracalla andando San Giovanni all’altezza del Bivio per via del Circo Massimo disagi sulla Tuscolana tra piazza di Santa Maria Ausiliatrice e Arco di Travertino sul viale Marconiin zona San Paolo verso Trastevere abbiamo rallentamenti in via Silvestri dal Casaletto a via di Bravetta sul Raccordo Anulare maggiori disagi al momento nel tratto Ardeatina Appia dove abbiamo code e rallentamenti In entrambe le carreggiate per i dettagli di e di altre notizie potete ...

repubblica : Coronavirus, inchiesta mascherine: un arresto e misure interdittive per Mario Benotti e altri tre: L'accusa è quell… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Ardeatina, tra via di Torricola-via di Tor Pagnotta e il G.R.A. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Cilicia, tra via Cristoforo Colombo e piazza Galeria - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale delle Province, tra via Livorno e via Tiburtina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via di Acqua Acetosa Ostiense, tra zona residenziale Eur Papillo e via Laurentina -